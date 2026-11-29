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Caída de aguanieve y nieve comenzó a registrarse en el Cofre de Perote, una región montañosa de Veracruz.

Caída de aguanieve en Cofre de Perote: reporte oficial

Fue cerca del mediodía de hoy cuando se reportó el fenómeno meteorológico en las partes altas de dicha montaña, la octava más alta de México.

La jefa del Departamento de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, Jessica Iveth Luna Lagunes, compartió en sus redes sociales videos y fotografías de la caída de aguanieve.

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"Personal que labora en la cima del #CofredePerote reporta que este mediodía cayó nuevamente un poco de aguanieve", aseguró la meteoróloga.

Condiciones climáticas y recomendaciones para visitantes

La especialista precisó que en la zona, ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de Xalapa, hay llovizna, viento fuerte y niebla densa.

Por ello, recomendó a quienes suban a la zona seguir las medidas de precaución: abrigarse bien, manejar con cuidado por el camino resbaloso y la poca visibilidad, y no dejar basura.

Habitantes del Valle y Cofre de Perote, una región donde se venden árboles naturales de Navidad, artesanías y comida típica, hicieron un llamado a los ciudadanos a acudir y disfrutar de la nevada.