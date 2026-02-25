logo pulso
Llega a la CEEAV señalado por la CNDH

Juan Gerardo Castillo aparece en una recomendación de 2022

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Llega a la CEEAV señalado por la CNDH

El Congreso del Estado designó con 25 votos a favor y dos en contra a Juan Gerardo Castillo Mata como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Ello a pesar de que aparece identificado como AR3 en la Recomendación 23/22 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Permanecerá hasta marzo de 2031.

Evaluación técnica y trayectoria de Juan Gerardo Castillo Mata

Castillo Mata obtuvo una calificación de 100 puntos en la evaluación técnica de la terna. El Legislativo consideró su trayectoria en la CEEAV desde 2010, donde actualmente es encargado de despacho.

Antecedentes y recomendación de la CNDH

El antecedente fue dado a conocer en marzo pasado, en el proceso de elección del titular de la CEDH, en el que participó. Se informó que su nombre figura en la Recomendación 23/22 de la CNDH, correspondiente al periodo en que ejercía funciones dentro de la CEEAV.

Las autoridades identificadas como AR1, AR2 y AR3 incurrieron en una incorrecta fundamentación por inexistencia de un mandamiento escrito que justificara su actuación.

Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral

Además, los diputados eligieron a Juan Gerardo Castillo como titular de la CEEAV

