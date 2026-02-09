logo pulso
Llegan a la universidad 31% de los estudiantes

En el paso de la secundaria a la preparatoria, una gran parte deserta

Por Samuel Moreno

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A pesar de que miles de jóvenes potosinos transitan diariamente por los pasillos de escuelas y bachilleratos de la capital, las cifras oficiales y los estudios recientes muestran que aún persisten brechas importantes en la educación juvenil en la ciudad y el estado, con un notable número de jóvenes fuera del sistema educativo o sin acceso pleno a oportunidades formales.

De acuerdo con datos oficiales de matrícula escolar para el ciclo 20242025, el estado de San Luis Potosí registra cerca de 757 mil estudiantes matriculados en todos los niveles educativos, desde inicial hasta media superior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estos registros incluyen a niños y jóvenes que cursan educación básica (preescolar, primaria y secundaria), pero también reflejan el tamaño del segmento en edad escolar dentro de la entidad.

En educación básica, la información oficial indica que más de 285 mil alumnos están inscritos en primaria y alrededor de 142 mil cursan secundaria en la entidad, cifras que representan la gran mayoría de estudiantes en edad escolar activa.

