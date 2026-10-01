Sheinbaum condena decapitación de la estatua de Calderón

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no estaba de acuerdo con lo que hicieron con la estatua de Felipe Calderón en Los Pinos.

"No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia", indicó.

Calderón, sin autoridad para dar lecciones de democracia: Morena

El oficialismo no ha hecho oídos sordos a los señalamientos que lanzó el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa desde el Foro América Libre 2026, al advertir frente a líderes de la derecha internacional que México está regresando a una nueva versión de la "dictadura perfecta".

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Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, sostuvo que el exmandatario federal buscaba aplausos en este aforo afín ideológicamente a él, para "mendigar la legitimidad que el pueblo le negó".

En un pronunciamiento, la líder guinda le recordó a Calderón que el país no olvida que llegó al poder a través de un supuesto fraude electoral en el año 2006.

Montiel critica alianza de Calderón con Zedillo

Pero la respuesta de Morena no solo alcanzó al panista. Ariadna Montiel también se lanzó en contra del expresidente priista Ernesto Zedillo Ponce de León, debido a que Calderón se refirió a esta figura como un "auténtico demócrata" durante su intervención en el foro.

"¿Dónde quedan Acteal y Aguas Blancas? ¿Dónde quedan los indígenas y campesinos asesinados durante aquel sexenio? ¿Dónde queda el Fobaproa que se decidió a espaldas del pueblo? Las víctimas no pueden ser expulsadas de la memoria para dejar a los usurpadores a salvo del juicio de la historia", dijo.

En ese sentido, condenó que Calderón Hinojosa se haya referido a su acuerdo con Zedillo como una conquista democrática, mientras que llamó maquinaria clientelar al respaldo de la autoproclamada Cuarta Transformación.

"Para los de arriba tiene reconocimiento; para el pueblo, sospechas, desprecio y descalificaciones", lamentó.

- "A Calderón le corresponde responder por su pasado": Morena

La presidenta de Morena reiteró que el expresidente pretende dar lecciones de respeto a la voluntad popular, sin responder por la "profunda herida" que causó la supuesta usurpación del poder.

Montiel Reyes criticó la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio calderonista, con una "fallida guerra" contra el narcotráfico que, aseguró, dejó víctimas en miles de familias mexicanas.

"Que hable de legalidad exige nombrar a Genaro García Luna, el hombre a quien Calderón confió la seguridad pública y que fue condenado por colaborar con el crimen organizado. Las responsabilidades de su gobierno no se borran con discursos", mencionó.

Para concluir su mensaje, la morenista subrayó que la democracia no termina cuando la oposición pierde y afirmó que la memoria de México no termina donde empieza la conveniencia de un "presidente usurpador" como el panista.

"Al pueblo le corresponde decidir su futuro. A Calderón le corresponde responder por su pasado, porque llegó al poder usurpándolo. La historia también se escribe con la voz de las víctimas. Y ante esa voz, ningún aplauso lo absuelve", señaló.