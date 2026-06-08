Lluvias evidencian abandono de colonias

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Las recientes lluvias han vuelto a poner en evidencia las malas condiciones de diversas vialidades en la zona norte de la capital potosina, donde vecinos denuncian que calles clave para la movilidad cotidiana se encuentran inundadas, con lodo y severos daños en la carpeta asfáltica.

Habitantes de la comunidad de Fracción Milpillas señalaron que las calles Niños Héroes, Juan de la Barrera y la avenida Juárez presentan encharcamientos y baches que dificultan el tránsito de peatones y vehículos.

La situación preocupa especialmente porque estas vialidades son las principales rutas de acceso a planteles de preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con los vecinos, los estudiantes deben caminar entre charcos, lodo y superficies deterioradas para llegar a clases, lo que incrementa el riesgo de accidentes, particularmente durante la temporada de lluvias. Consideran que las condiciones actuales no ofrecen seguridad ni espacios adecuados para la movilidad de niñas, niños y adolescentes.

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A esta problemática se suma el estado de las calles en el fraccionamiento Barrio Vergel en específico de la prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, una vía considerada estratégica por conectar de manera más rápida a los habitantes con sectores como Las Terceras, Río Santiago, la zona Centro y El Saucito. Vecinos afirman que el deterioro de la vialidad ha persistido durante años sin una solución de fondo.