Lluvias evidencian abandono de colonias
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Las recientes lluvias han vuelto a poner en evidencia las malas condiciones de diversas vialidades en la zona norte de la capital potosina, donde vecinos denuncian que calles clave para la movilidad cotidiana se encuentran inundadas, con lodo y severos daños en la carpeta asfáltica.
Habitantes de la comunidad de Fracción Milpillas señalaron que las calles Niños Héroes, Juan de la Barrera y la avenida Juárez presentan encharcamientos y baches que dificultan el tránsito de peatones y vehículos.
La situación preocupa especialmente porque estas vialidades son las principales rutas de acceso a planteles de preescolar, primaria y secundaria.
De acuerdo con los vecinos, los estudiantes deben caminar entre charcos, lodo y superficies deterioradas para llegar a clases, lo que incrementa el riesgo de accidentes, particularmente durante la temporada de lluvias. Consideran que las condiciones actuales no ofrecen seguridad ni espacios adecuados para la movilidad de niñas, niños y adolescentes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A esta problemática se suma el estado de las calles en el fraccionamiento Barrio Vergel en específico de la prolongación Josefa Ortiz de Domínguez, una vía considerada estratégica por conectar de manera más rápida a los habitantes con sectores como Las Terceras, Río Santiago, la zona Centro y El Saucito. Vecinos afirman que el deterioro de la vialidad ha persistido durante años sin una solución de fondo.
no te pierdas estas noticias
Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública
PULSO
El Decreto de Movilidad Laboral 2025 ha facilitado el cambio de centro de trabajo para 75 mil maestros.
MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado
Pulso Online
Plantea más debates obligatorios, auditorías patrimoniales a candidatos y cambios en el reparto de financiamiento a partidos
Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales
Pulso Online
Iniciativa busca reconocer como violencia digital la suplantación de identidad, amenazas y difusión indebida de datos personales