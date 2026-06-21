Los negocios de Pozos alistan promociones

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Restauranteros de Villa de Pozos esperan un repunte importante en la asistencia de familias que este fin de semana festejarán al "jefe de la casa". Reconocen que no es lo mismo que el Día de la Madre, pero observan que cada año que pasa, se toma más en cuenta que también es importante festejar a los padres con una buena comida.

Diversos establecimientos de la cabecera municipal anunciaron desde días antes sus promociones. En algunos habrá cortes de carne especiales para los papás, dos por uno en destilados, ruleta de la suerte, rifas de camisetas de la selección mexicana de fútbol y otras dinámicas y regalos, además de música en vivo, comediantes y otras amenidades que prometen crear un "gran ambiente" este domingo 21 de junio.

De hecho, algunos de los restaurantes más visitados de Villa de Pozos se anunciaron en las redes sociales de la Dirección de Turismo Municipal, dependencia que destacó que no sólo se trata de acudir a un restaurante, sino que Villa de Pozos puede ofrecer experiencias completas de disfrute a los papás, incluyendo el hospedaje en alguno de los 11 hoteles que ya operan en esta demarcación.

Como en cada celebración masiva, el único problema para quienes acudan a Pozos a celebrar a los padres será la falta de estacionamiento cercano al lugar donde se piensa comer. Para hallar un cajón de aparcamiento, habrá que armarse de paciencia o bien hacerse a la idea de caminar un buen tramo para llegar al sitio deseado.

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