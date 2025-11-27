logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lucy Lastras exige echar a Olivia Salazar

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Lucy Lastras exige echar a Olivia Salazar

La catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Lucy Lastras, presentó una denuncia formal para que la universidad investigue y sancione a la encargada de la Defensoría de Derechos Universitarios, Olivia Salazar, a quien acusa de negarse a recibir una queja pese a que ella reportó carteles ofensivos con su imagen alterada dentro de la Facultad.

Según el escrito entregado en Rectoría, Lastras asegura que el 20 de noviembre solicitó a la funcionaria acudir a certificar los carteles, donde aparecía su fotografía intervenida con rayones y mensajes denigrantes. 

Afirma que, al llegar, la responsable de la Defensoría le dijo que “no había materia” para iniciar un procedimiento porque las expresiones formaban parte de la libre manifestación de ideas de los estudiantes.

El pasado día 20 le informamos que la aspirante a la Dirección de la Facultad de Derecho de la UASLP, Luz María Lastras Martínez, denunció la colocación de insultos y caricaturas en su contra, en medio del conflicto que rodea el proceso interno para designar a la próxima dirección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lastras explicó que, al detectar los carteles, pidió la intervención de Olivia Salazar, encargada de despacho de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios. 

Salazar tardó alrededor de dos horas en acudir y al llegar se negó a levantar un acta, bajo el argumento de que las expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión.

La académica calificó esa postura como una irregularidad evidente y afirmó que Salazar “responde a otros intereses”, no a la protección de la comunidad universitaria. Añadió que incluso le señaló que, por participar en un proceso directivo, ella “se expone” a ese tipo de manifestaciones.

Los carteles —con la palabra “perdedora” y dibujos ofensivos—, dijo, representan un ambiente hostil que la Defensoría debió atender y documentar formalmente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio
Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio

Rescinde la CEA contrato con Aguas del Tenorio

SLP

Samuel Moreno

La empresa se encargaba de la operación de la PTAR y de su envió a Villa de Reyes

La Segam, muy poco efectiva sancionando
La Segam, muy poco efectiva sancionando

La Segam, muy poco efectiva sancionando

SLP

Samuel Moreno

La SEGAM mantiene acompañamiento en la reparación de daño ambiental. Detalles sobre seguimiento y responsabilidad.

Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros
Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros

Gobierno asegura pagará aguinaldos y ahorros

SLP

Samuel Moreno

Difieren sobre citar a la Ombudsperson
Difieren sobre citar a la Ombudsperson

Difieren sobre citar a la Ombudsperson

SLP

Leonel Mora