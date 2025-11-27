Lucy Lastras exige echar a Olivia Salazar

La catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Lucy Lastras, presentó una denuncia formal para que la universidad investigue y sancione a la encargada de la Defensoría de Derechos Universitarios, Olivia Salazar, a quien acusa de negarse a recibir una queja pese a que ella reportó carteles ofensivos con su imagen alterada dentro de la Facultad.

Según el escrito entregado en Rectoría, Lastras asegura que el 20 de noviembre solicitó a la funcionaria acudir a certificar los carteles, donde aparecía su fotografía intervenida con rayones y mensajes denigrantes.

Afirma que, al llegar, la responsable de la Defensoría le dijo que “no había materia” para iniciar un procedimiento porque las expresiones formaban parte de la libre manifestación de ideas de los estudiantes.

El pasado día 20 le informamos que la aspirante a la Dirección de la Facultad de Derecho de la UASLP, Luz María Lastras Martínez, denunció la colocación de insultos y caricaturas en su contra, en medio del conflicto que rodea el proceso interno para designar a la próxima dirección.

Lastras explicó que, al detectar los carteles, pidió la intervención de Olivia Salazar, encargada de despacho de la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios.

Salazar tardó alrededor de dos horas en acudir y al llegar se negó a levantar un acta, bajo el argumento de que las expresiones estaban amparadas por la libertad de expresión.

La académica calificó esa postura como una irregularidad evidente y afirmó que Salazar “responde a otros intereses”, no a la protección de la comunidad universitaria. Añadió que incluso le señaló que, por participar en un proceso directivo, ella “se expone” a ese tipo de manifestaciones.

Los carteles —con la palabra “perdedora” y dibujos ofensivos—, dijo, representan un ambiente hostil que la Defensoría debió atender y documentar formalmente.