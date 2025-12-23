Maestros amagan con manifestarse en 2026

El año 2026 podría comenzar con manifestaciones de miles de maestros, si no se concreta un proceso de federalización de la nómina del magisterio de telesecundarias con las prestaciones que ya ha reconocido y puso en operación el Gobierno del Estado, informó el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez.

Explicó que si no hay un consenso, esperan un inicio de año muy complicado y con manifestaciones, por lo que se espera que haya un buen acuerdo para que no se vaya a complicar la situación.

Añadió que lo importante es conseguir la federalización para alrededor de 2 mil 600 trabajadores que se desempeñan en encargos de docentes, administrativos, asesores técnicos y pedagógicos, personal de apoyo y directivos, que se desempeñan en alrededor de 1 mil 100 escuelas, pero no se estará de acuerdo en ella si no transfieren también los recursos.

Sin embargo, buscan que no haya afectaciones a las prestaciones, y mucho menos en la seguridad social, de manera que no se afecte el servicio médico, pensiones y jubilaciones ni a otros logros sindicales.

Agregó que en el proceso de entrega administrativa para que la Federación pague la nómina, no están dispuestos a sacrificar las prestaciones y si hay alguna afectación, eso podría convulsionar al sector educativo a nivel estatal. Añadió que se espera una transición ordenada y que respete todas las prestaciones, sobre todo en materia de seguridad social y salud.