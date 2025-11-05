Maestros evaluarán los libros de texto

Para conmemorar el 30 aniversario del Centro de Maestros San Luis 1, docentes del sistema educativo público revisarán los pros y contras de la consolidación de los libros de texto gratuito del sistema y modelo de socio - formación que sustituyó al modelo de competencias en la educación básica.

Para ese efecto, el viernes 14 de noviembre, Marx Arriaga Navarro, director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, revisará con los docentes potosinos los textos, informó la organizadora, Brenda Rodríguez Contreras. El funcionario se presentará en el teatro Carlos Amador.

La docente explicó que el Centro de Maestros se dedica a la capacitación a los docentes, en sus cursos para los ingresos a las plazas de formación de educación preescolar, primaria y secundaria, preparación que los docentes deben tener para aprobar sus exámenes.

Recordó que si buscan alguna promoción o incentivo también se les va a evaluar o capacitar, pero el centro de maestros no evalúa, aunque sí capacita. La evaluación corre a cargo de lo que se denomina Usicamm, y por algún tiempo, los instrumentos de evaluación eran elaborados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Los docentes dialogarán sobre los libros de texto gratuitos en las aulas, y la consulta se realizará a los propios maestros porque son quienes tienen contacto directo con los alumnos y con la implementación del trabajo con sus libros en el modelo de socio-formación de la nueva escuela mexicana.