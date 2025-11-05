Presentan la novela “Entonces lo matan”

Se presentó la novela histórica “Entonces lo matan… del asesinato del gobernador potosino Julián de los Reyes”, de Jesús Motilla Martínez, como parte del programa “Todos los lunes son de Palique” en la Casa Museo Manuel José Othón.

Durante la charla, el autor conversó con el público sobre el proceso de investigación que dio origen al libro, su interés por la historia regional y las fuentes que utilizó para reconstruir uno de los episodios más enigmáticos del siglo XIX en San Luis Potosí.

Motilla explicó que la novela surge de su interés por la historia política local y por la figura de Julián de los Reyes, gobernador asesinado en 1853. Comparó el hecho con el caso Colosio, al considerar que “fue un asesinato político derivado de una conspiración”. Subrayó que su propósito fue presentar el suceso de manera fiel y contextualizada: “Todo lo que se dice en esta novela es cierto (…) hay cerca de 85 personajes que existieron y aparecen en la obra; solo cuatro o cinco son producto de la ficción”, señaló.

El autor detalló que el crimen de Julián de los Reyes ocurrió en un momento de fuerte tensión política en el estado, cuando diversos grupos buscaban reconfigurar el poder local. Explicó que, de acuerdo con su investigación, el asesinato fue resultado de una fallida conspiración que pretendía secuestrar al gobernador, querían darle un susto, pero alguien en una reunión preguntó qué pasaba si no se dejaba, y una voz anónima respondió “Entonces lo matan”, frase que da título a la novela.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la charla, Motilla también destacó la importancia de la figura del sacerdote Rafael Montejano y Aguiñaga, quien lo impulsó a integrarse a la Academia de Historia Potosina y a interesarse por la investigación regional. Recordó que su acercamiento al tema se apoyó en fuentes de la época, entre ellas los testimonios del historiador Manuel Muro, amigo del hijo de Julián de los Reyes y testigo indirecto de los hechos. A partir de esos materiales, el autor buscó recrear el ambiente político y social del siglo XIX con rigor documental y narrativa accesible.

La actividad incluyó la lectura de un fragmento de la obra, en el que se describe el momento del asesinato y sus consecuencias políticas. Motilla comentó que su intención fue que el lector regrese al siglo XIX y entienda cómo se comportaban los personajes y qué estaba ocurriendo en esa época.

Pie de foto