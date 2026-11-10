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Manda Gallardo a "la chingada" al Ayuntamiento

De forma iracunda el mandatario dice que las raterías son del Municipio

Por Rubén Pacheco

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Manda Gallardo a "la chingada" al Ayuntamiento
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      Con un lenguaje soez, durante la entrega de tinacos en un pabellón de la Fenapo, el gobernador José Ricardo Gallardo, asumió que la "herencia maldita" presente en el Ayuntamiento capitalino, ya se "va a la chingada" y anunció que la Contraloría General del Estado (CGE) iniciará una investigación administrativa en contra de la alcaldía, debido a un presunto sobrecosto en la construcción del puente en el bulevar Jacobo Payán.

      Dijo que al gobierno capitalino solo le queda el "negocio del agua" y de la obra pública, derivado de supuestos "saqueos" cometidos en ambos rubros de inversión gubernamental. "Eso ya se les va acabar, por eso ya se van a la chingada", espetó ante los aplausos de cientos de beneficiarios con cachuchas color verde con blanco. Posteriormente y a diferencia de otras entrevistas, tomó su celular para leer un mensaje de Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, contralor del estado, cuyo contenido reveló el costo de la obra municipal, consistente en una inversión de 273 millones de pesos.

      Asumió que existe una probable irregularidad, porque el paso superior que se construye en la salida a la carretera Guadalajara, tendrá un costo de 280 millones de pesos, infraestructura que prevé mayor longitud y amplitud en los carriles. Es decir, dos obras con montos similares, pero en el caso del puente municipal con menores dimensiones, subrayó. "Ahí está la venta de los terrenos, en eso se van", satirizó.

      "Quiero que vean las cosas como son, que no vean temas políticos, sino que sean realmente transparentes las cosas. Nos han golpeado al Gobierno del Estado los medios fake del ayuntamiento gastando millones y millones en difamar al Gobierno del Estado, cuando las verdaderas raterías están del otro lado", recriminó.

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