Mantendrán reglamento de Tránsito para los motociclistas

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Las modificaciones al Reglamento de Tránsito Municipal se mantendrán vigentes y deberán aplicarse mientras el Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene el diálogo con las organizaciones de motociclistas, luego de que una asociación anunciara que emprenderá acciones legales al considerar que las nuevas disposiciones vulneran derechos constitucionales y generan condiciones discriminatorias.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos sostuvo que las reformas tienen como propósito principal proteger la integridad física de quienes utilizan motocicletas, por lo que descartó que exista una intención de limitar su movilidad o imponer restricciones por el simple hecho de utilizar este medio de transporte.

Explicó que las medidas responden a una preocupación por los riesgos que enfrentan los motociclistas, entre ellos los accidentes viales y las condiciones en las que algunas personas se trasladan, como cuando viajan más de dos ocupantes en una misma unidad. Como ejemplo, mencionó los percances mortales registrados recientemente en el distribuidor Juárez.

Respecto al pronunciamiento de Motociclismo Organizado de San Luis Potosí, que cuestionó posibles afectaciones a garantías como la igualdad, la libertad de trabajo y el libre tránsito, Galindo Ceballos indicó que todavía no conocía formalmente el documento, pero ofreció buscar un acercamiento con sus integrantes para revisar sus inconformidades y conocer sus propuestas.

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Sin embargo, precisó que mientras continúan las conversaciones, las disposiciones aprobadas deberán cumplirse, pues consideró que el objetivo central del reglamento es prevenir accidentes y preservar la vida de los usuarios de motocicletas, no actuar en contra de este sector.