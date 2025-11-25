logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mantiene la Coepris vigilancia sobre farmacias

Por Samuel Moreno

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A

La titular de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, Leticia Gómez Ordaz, confirmó que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) continúa realizando operativos permanentes en farmacias del estado para verificar que se cumpla la regulación que prohíbe la venta de medicamentos controlados a menores de edad. Señaló que estas revisiones forman parte del esquema regular de supervisión que la dependencia ejecuta mes con mes. Gómez Ordaz explicó que la vigilancia no se limita a la comercialización de fármacos, sino también a la verificación de que cada establecimiento cuente con un responsable sanitario y mantenga en regla todos los permisos y requisitos normativos. Apuntó que Coepris trabaja de manera constante en la programación de nuevas visitas, con el objetivo de evitar riesgos para la población y asegurar el cumplimiento estricto de la legislación vigente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Los agentes inmobiliarios deben estar certificados
Los agentes inmobiliarios deben estar certificados

Los agentes inmobiliarios deben estar certificados

SLP

Leonel Mora

Más familias celebran fiestas en los hoteles
Más familias celebran fiestas en los hoteles

Más familias celebran fiestas en los hoteles

SLP

Martín Rodríguez

Pide legislador atender demandas de los campesinos
Pide legislador atender demandas de los campesinos

Pide legislador atender demandas de los campesinos

SLP

Leonel Mora

Justifica que haya sectores agraviados por la situción económica del país

Se han cometido cuatro feminicidios en 2025: FGE
Se han cometido cuatro feminicidios en 2025: FGE

Se han cometido cuatro feminicidios en 2025: FGE

SLP

Samuel Moreno

Uno de los casos aún es analizado para ver si se confirma la violencia de género