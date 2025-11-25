Mantiene la Coepris vigilancia sobre farmacias

La titular de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, Leticia Gómez Ordaz, confirmó que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) continúa realizando operativos permanentes en farmacias del estado para verificar que se cumpla la regulación que prohíbe la venta de medicamentos controlados a menores de edad. Señaló que estas revisiones forman parte del esquema regular de supervisión que la dependencia ejecuta mes con mes. Gómez Ordaz explicó que la vigilancia no se limita a la comercialización de fármacos, sino también a la verificación de que cada establecimiento cuente con un responsable sanitario y mantenga en regla todos los permisos y requisitos normativos. Apuntó que Coepris trabaja de manera constante en la programación de nuevas visitas, con el objetivo de evitar riesgos para la población y asegurar el cumplimiento estricto de la legislación vigente.