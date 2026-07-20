Mantienen operativo en Ricardo B. Anaya
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La Guardia Civil de Villa de Pozos sigue aplicando su operativo de control de tráfico en la zona del antiguo rastro municipal de Ricardo B. Anaya para evitar el estacionamiento en doble fila o sobre el camellón central. Aun así, hay conductores que se arriesgan a ser multados por desobedecer las indicaciones de los agentes de Vialidad y Movilidad.
Voceros de la corporación indicaron que, con este tipo de acciones preventivas, se busca "fomentar una movilidad más segura, ordenada y eficiente para beneficio de toda la población".
Durante años, la zona netamente comercial de la B. Anaya contigua al viejo rastro ha sido poco menos que un caos en cuestión de tráfico, pues de los tres carriles que existen por lado, dos de ellos casi siempre están ocupados por vehículos estacionados, puestos y objetos de "apartado" de lugares para maniobras de carga y descarga de mercancías.
Por si fuera poco, muchos automovilistas aprovechan cualquier espacio libre en el camellón central para aparcarse, o más bien lo hacían, porque a partir de la aplicación del operativo del área de Vialidad y Movilidad de la Guardia Civil, esta costumbre ha disminuido.
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