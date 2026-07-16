Gómez Ordaz desconoce qué procede sobre desfalco en Ssa
Esto, luego de que Lutzow Steiner fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones
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Pese a ser la parte afectada, Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, deslindó a la institución de cómo intervenir en la presunta malversación de más de 32 millones de pesos, documentada en la administración anterior.
Luego de interponer un amparo por irregularidades en el proceso penal, Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Ssa, fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones por más de 32 millones de pesos.
Recientemente, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, declaró que la FGE y Ssa deberán de valorar cómo se procederá en la denuncia penal por malversación de recursos en la compra millonaria simulada de plaguicidas, cometida en la administración anterior.
En entrevista, Gómez Ordaz declaró que la Fiscalía General del Estado (FGE) será la autoridad que defina cómo se procederá para resolver la afectación que sufrió la dependencia estatal.
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Analiza FGE seguir con acusación por desfalco en la Ssa
Evaluará si la imputación contra Lutzow Steiner sigue vigente o si ya prescribió
Al cuestionarle sobre la intervención jurídica de la Ssa en esta causa penal, evadió responder la pregunta retirándose de la interlocución y "agradeciendo".
El pasado 19 de junio, María Manuela García Cázares, titular de la FGE, informó que el Ministerio Público analizará la causa penal para valorar si la imputación sigue vigente o ya prescribió.
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