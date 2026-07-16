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Gómez Ordaz desconoce qué procede sobre desfalco en Ssa

Esto, luego de que Lutzow Steiner fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones

Por Rubén Pacheco

Julio 16, 2026 09:33 a.m.
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Leticia Gómez Ordaz/Foto: Pulso

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      Pese a ser la parte afectada, Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, deslindó a la institución de cómo intervenir en la presunta malversación de más de 32 millones de pesos, documentada en la administración anterior.

      Luego de interponer un amparo por irregularidades en el proceso penal, Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Ssa, fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones por más de 32 millones de pesos.

      Recientemente, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, declaró que la FGE y Ssa deberán de valorar cómo se procederá en la denuncia penal por malversación de recursos en la compra millonaria simulada de plaguicidas, cometida en la administración anterior.

      En entrevista, Gómez Ordaz declaró que la Fiscalía General del Estado (FGE) será la autoridad que defina cómo se procederá para resolver la afectación que sufrió la dependencia estatal.

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