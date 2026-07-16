Advierten de cierres parciales en Chapultepec por obras
Los trabajos consisten en la colocación de reductores de velocidad
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El Gobierno de la capital informó sobre cierres parciales en avenida Chapultepec, al ponente de la ciudad, por obras públicas.
Los trabajos consisten en la colocación de reductores de velocidad y pasos a nivel en distintos tramos de la arteria.
"Estamos trabajando en mejorar Av. Chapultepec, por lo que habrá cierres parciales. Planea tu ruta, maneja con precaución y sigue las indicaciones viales", recomendó.
Gráfico:
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