Interapas pide ampliar descuentos para nuevos usuarios

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Interapas solicitará al Congreso del Estado ampliar hasta el 31 de diciembre de 2026 los beneficios para nuevos usuarios domésticos que contraten los servicios de agua potable y drenaje.

La Junta de Gobierno del organismo aprobó este martes una iniciativa de reforma a la Ley de Cuotas y Tarifas, con la que busca extender el programa "Ponte al Día con Interapas" durante lo que resta del año.

La propuesta permitiría que nuevos usuarios formalicen sus contratos sin pagar multas ni cobros presuntivos. También contempla estímulos fiscales para desarrolladores de vivienda de interés social relacionados con programas del Gobierno Federal.

Los beneficios no entrarán en vigor de manera automática, pues la iniciativa deberá ser enviada al Congreso local para su análisis y eventual aprobación.

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Durante la sesión, la Junta de Gobierno también autorizó por unanimidad un esquema de compensaciones extraordinarias para trabajadores operativos que laboran en fines de semana, días festivos, horarios nocturnos o durante emergencias.

De acuerdo con el organismo, los pagos serían destinados a poceros, operadores de válvulas, personal de drenaje y plomeros especializados que atienden fallas fuera de sus horarios ordinarios.

Interapas no precisó el monto de las compensaciones, el número de trabajadores beneficiados ni el impacto que tendrán en las finanzas del organismo.

La Junta de Gobierno aprobó además los estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026 y el Manual General de Organización de Interapas.