Lluvias y tormentas se mantendrán este jueves en San Luis Potosí; alertan por calor en la Huasteca

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las lluvias volverán a hacerse presentes este jueves en San Luis Potosí y la región Huasteca será la que registre las condiciones más complicadas, con pronóstico de tormentas puntuales, descargas eléctricas y rachas de viento.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la mañana iniciará con bancos de niebla en distintas zonas del estado, mientras que por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias en el Altiplano, la Zona Centro y la Zona Media. En la Huasteca, en cambio, las precipitaciones podrían presentarse durante gran parte del día.

El calor tampoco dará tregua. La Huasteca volverá a ser la región más cálida, con temperaturas de hasta 34 grados, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la capital potosina y municipios de la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 27 grados, con lluvias aisladas a partir de la tarde. El Altiplano alcanzará los 28 grados, mientras que la Zona Media llegará a los 30 grados, ambas con posibilidad de chubascos vespertinos.

Las condiciones también estarán acompañadas de rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en zonas serranas y partes altas del estado.

En el Pacífico, la tormenta tropical Elida continúa fortaleciéndose y podría evolucionar a huracán en las próximas horas. Aunque el fenómeno permanece bajo vigilancia, hasta el momento no representa un riesgo directo para San Luis Potosí.