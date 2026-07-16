logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liga MX | ¿A qué hora y dónde ver el regreso de Atlante?

Necaxa buscará comenzar bien el Apertura 2026 enfrentándolo en el Estadio Victoria

Por El Universal

Julio 16, 2026 11:23 a.m.
A
Liga MX | ¿A qué hora y dónde ver el regreso de Atlante?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Liga MX está de regreso y el Apertura 2026 arrancará con un partido cargado de historia y nostalgia: el regreso del Atlante al máximo circuito.

      Atlante vuelve a la Primera División tras 12 años

      Los Potros de Hierro volverán a disputar un partido de Primera División después de 12 años de ausencia y lo harán ante uno de sus rivales históricos, el Necaxa, en una nueva edición de "El Padre de Todos los Clásicos".

      El equipo del pueblo buscará hacer su presentación a lo grande en la Liga MX. Bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, el Atlante intentará sumar sus primeros puntos en su regreso al máximo circuito y comenzar una nueva etapa en su historia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Necaxa busca iniciar con victoria en Apertura 2026

      Del otro lado estarán Los Rayos, que buscan iniciar con el pie derecho el nuevo torneo. Luego de quedarse fuera de la Liguilla en el certamen anterior.

      El último compromiso entre estos dos clubes en primera división se remonta al 16 de abril de 2011, donde en el Clausura, empataron a un gol.

      Ahora, 15 años después, la rivalidad volverá al máximo escenario del futbol mexicano. El Atlante está de vuelta en la Liga MX, y su primer partido será, nada más y nada menos, ante uno de sus grandes rivales.

      ¿Dónde ver Necaxa vs Atlante?

      Fecha: jueves 16 de julio del 2026

      Hora: 19:00 horas del centro de México

      Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes

      Dónde ver: FOX y FOX One.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Liga MX | ¿A qué hora y dónde ver el regreso de Atlante?
      Liga MX | ¿A qué hora y dónde ver el regreso de Atlante?

      Liga MX | ¿A qué hora y dónde ver el regreso de Atlante?

      SLP

      El Universal

      Necaxa buscará comenzar bien el Apertura 2026 enfrentándolo en el Estadio Victoria

      Necaxa vs. Atlante en el Clásico Añejo
      Necaxa vs. Atlante en el Clásico Añejo

      Necaxa vs. Atlante en el Clásico Añejo

      SLP

      El Universal

      Roberto Lopes vuelve a Champions con Shamrock
      Roberto Lopes vuelve a Champions con Shamrock

      Roberto Lopes vuelve a Champions con Shamrock

      SLP

      AP

      Zendejas queda fuera del América
      Zendejas queda fuera del América

      Zendejas queda fuera del América

      SLP

      El Universal

      El jugador de las Águilas fue sometido a un procedimiento quirúrgico