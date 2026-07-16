Liga MX | ¿A qué hora y dónde ver el regreso de Atlante?
Necaxa buscará comenzar bien el Apertura 2026 enfrentándolo en el Estadio Victoria
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Liga MX está de regreso y el Apertura 2026 arrancará con un partido cargado de historia y nostalgia: el regreso del Atlante al máximo circuito.
Atlante vuelve a la Primera División tras 12 años
Los Potros de Hierro volverán a disputar un partido de Primera División después de 12 años de ausencia y lo harán ante uno de sus rivales históricos, el Necaxa, en una nueva edición de "El Padre de Todos los Clásicos".
El equipo del pueblo buscará hacer su presentación a lo grande en la Liga MX. Bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, el Atlante intentará sumar sus primeros puntos en su regreso al máximo circuito y comenzar una nueva etapa en su historia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Necaxa busca iniciar con victoria en Apertura 2026
Del otro lado estarán Los Rayos, que buscan iniciar con el pie derecho el nuevo torneo. Luego de quedarse fuera de la Liguilla en el certamen anterior.
El último compromiso entre estos dos clubes en primera división se remonta al 16 de abril de 2011, donde en el Clausura, empataron a un gol.
Ahora, 15 años después, la rivalidad volverá al máximo escenario del futbol mexicano. El Atlante está de vuelta en la Liga MX, y su primer partido será, nada más y nada menos, ante uno de sus grandes rivales.
¿Dónde ver Necaxa vs Atlante?
Fecha: jueves 16 de julio del 2026
Hora: 19:00 horas del centro de México
Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes
Dónde ver: FOX y FOX One.
no te pierdas estas noticias
Liga MX | ¿A qué hora y dónde ver el regreso de Atlante?
El Universal
Necaxa buscará comenzar bien el Apertura 2026 enfrentándolo en el Estadio Victoria