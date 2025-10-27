Más de 107 mil personas acudieron a los Parques Tangamanga el fin de semana
Según cifras oficiales, el fin de semana destacó por actividades culturales, deportivas y familiares
Los Parques Tangamanga registraron una afluencia superior a las 107 mil personas durante el fin de semana, en el marco de actividades culturales, deportivas y familiares, informó la administración del complejo estatal.
De acuerdo con el comunicado oficial, el Teatro de la Ciudad fue uno de los puntos con mayor asistencia, al recibir a miles de espectadores durante la presentación de la banda Enjambre, con su Daños de Luz Tour.
En el Ecomuseo del Parque Tangamanga I, se realizó el Festival de Otoño, que ofreció un recorrido por la cultura y tradición japonesa. En el evento participó el Cónsul de Japón en León, Takero Aoyama, quien reconoció el esfuerzo por fortalecer el intercambio cultural entre ambos países.
De manera paralela, el Spartan Race San Luis Potosí 2025 reunió a más de dos mil 300 competidores que pusieron a prueba su resistencia física en diversas pruebas de campo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las autoridades del parque destacaron que estos eventos refuerzan el papel de los Tangamanga como espacios públicos de convivencia y recreación, así como su contribución a la vida cultural y deportiva del estado.
Te puede interesar: Conflicto por auditoría en la UASLP
no te pierdas estas noticias
Más de 107 mil personas acudieron a los Parques Tangamanga el fin de semana
Redacción
Según cifras oficiales, el fin de semana destacó por actividades culturales, deportivas y familiares
Gobierno de SLP solo transparentó 1% del gasto en publicidad: Artículo 19
Rubén Pacheco
El gobierno de Gallardo reportó solo 558 mil pesos de más de 42 millones ejercidos en publicidad durante 2024.
SSPC entrega uniformes a la cuarta generación de la Guardia Civil Estatal
Redacción
La dependencia estatal entregó 170 uniformes a cadetes que se graduarán en diciembre como parte de la cuarta generación de la GCE.