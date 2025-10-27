Más de 107 mil personas acudieron a los Parques Tangamanga el fin de semana

Los Parques Tangamanga registraron una afluencia superior a las 107 mil personas durante el fin de semana, en el marco de actividades culturales, deportivas y familiares, informó la administración del complejo estatal.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Teatro de la Ciudad fue uno de los puntos con mayor asistencia, al recibir a miles de espectadores durante la presentación de la banda Enjambre, con su Daños de Luz Tour.

En el Ecomuseo del Parque Tangamanga I, se realizó el Festival de Otoño, que ofreció un recorrido por la cultura y tradición japonesa. En el evento participó el Cónsul de Japón en León, Takero Aoyama, quien reconoció el esfuerzo por fortalecer el intercambio cultural entre ambos países.

De manera paralela, el Spartan Race San Luis Potosí 2025 reunió a más de dos mil 300 competidores que pusieron a prueba su resistencia física en diversas pruebas de campo.

Las autoridades del parque destacaron que estos eventos refuerzan el papel de los Tangamanga como espacios públicos de convivencia y recreación, así como su contribución a la vida cultural y deportiva del estado.

