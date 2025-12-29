Más de 120 mil autos chocolate pagarán placas

Con la exclusión de los vehículos extranjeros regularizados en San Luis del beneficio de las placas gratuitas, la Secretaría de Finanzas proyecta recaudar 649.1 millones de pesos el año entrante, pues incluirá a 121 mil 265 unidades de este tipo registradas en la entidad.

La medida generó el enojo en el sector, señaló Nancy Martínez, gestora en materia de regularización vehicular, pues señaló que el retiro del beneficio a este tipo de vehículo complicará la ya grave situación del campo mexicano, principalmente porque el gobierno federal también ha terminado con otros programas para el sector agropecuario.

De acuerdo al presupuesto de ingresos para 2026, la Secretaría de Finanzas estableció en 649.1 millones de pesos en el rubro de Control Vehicular, en donde se recaudan los tributos relacionados con el padrón de unidades.

La misma dependencia calculó que a mediados de este año, hay 121 mil 265 vehículos extranjeros regularizados en la entidad.

Sobre la medida, Nancy Martínez explicó que la suspensión de programas para el campo y el costo fijado a los trámites por importación temporal o definitiva de vehículos impactaron a los productores del campo.

La entrevistada dijo que pareciera ser que en ocasiones, las políticas públicas están diseñadas para que quienes producen sean los primeros sacrificados, y una prueba de ello es el costo fijado a un trámite que ya se creía aliviado.

Nancy Martínez comentó que la exclusión de la gratuidad de las placas para los vehículos regularizados, establecida de la Ley de Hacienda que entrará en vigor en 2026, pegará a los campesinos, porque se agregan al retiro de subsidios federales de importancia crucial para el desarrollo de las actividades del campo.