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Más de 2.1 mdp se destinarán al registro poblacional de SLP

Por Rubén Pacheco

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Más de 2.1 mdp se destinarán al registro poblacional de SLP
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      Con el objetivo de garantizar la cobertura y acceso al Registro Nacional de Población (Renapo), el estado de San Luis Potosí, generó una bolsa de 2 millones 162 mil 812.81 pesos para cubrir el Programa Presupuestario E004 de Servicios de Registro e Identificación de Población.

      En la actualidad, el 65 por ciento de las actas de nacimiento de la entidad potosina, se encuentran digitalizadas, informó el pasado 30 de agosto Jorge Omar Muñoz Martínez, titular de la Dirección General del Registro Civil del Estado.

      La dependencia estatal logró un financiamiento de la Secretaría de Gobernación (Segob) por un millón 513 mil 969 pesos. En tanto, el estado complementará con una partida de 648 mil 843.81 pesos.

      De acuerdo con el convenio firmado entre el Estado y la Segob, el esquema permitirá colaborar con el Renapo, cuya base busca acopiar a las personas mexicanas residentes en territorio nacional y en el extranjero.

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      Aunado a ello, a las personas extranjeras residentes en México, cuenten con un registro de identidad legal que les permita ejercer efectivamente su derecho a la identidad, complementó.

      El programa será muy relevante, porque en siete municipios de la entidad, se reportó el registro extemporáneo de nacimiento de infantes, algunos desde hace años.

      Guadalcázar, Cerritos, Ciudad del Maíz, Cárdenas, Rayón, Aquismón y Xilitla, son los municipios donde los padres y madres no han garantizado el derecho de identidad de los niños y niñas.

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