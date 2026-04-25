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Más de 4 mil atenciones dentales en jornada gratuita en Soledad

Jornada de cinco días acercó servicios bucales a la población

Por Redacción

Abril 25, 2026 08:06 a.m.
A
Más de 4 mil atenciones dentales en jornada gratuita en Soledad

Una jornada de salud bucal realizada del 20 al 24 de abril en el Auditorio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez dejó más de 4 mil atenciones dentales a población de distintas colonias y comunidades.

Durante cinco días, 28 especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México ofrecieron servicios como limpiezas, aplicación de flúor, extracciones, radiografías y diagnósticos.

La actividad fue impulsada por autoridades municipales en coordinación con el DIF, la Dirección de Desarrollo Económico, Grupo FEMSA y la Facultad de Estomatología de la UNAM.

Según lo reportado, este tipo de jornadas busca ampliar el acceso a servicios básicos de salud dental, principalmente entre sectores que no acuden de forma regular a consulta.

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