Más de 4 mil atenciones dentales en jornada gratuita en Soledad
Jornada de cinco días acercó servicios bucales a la población
Una jornada de salud bucal realizada del 20 al 24 de abril en el Auditorio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez dejó más de 4 mil atenciones dentales a población de distintas colonias y comunidades.
Durante cinco días, 28 especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México ofrecieron servicios como limpiezas, aplicación de flúor, extracciones, radiografías y diagnósticos.
La actividad fue impulsada por autoridades municipales en coordinación con el DIF, la Dirección de Desarrollo Económico, Grupo FEMSA y la Facultad de Estomatología de la UNAM.
Según lo reportado, este tipo de jornadas busca ampliar el acceso a servicios básicos de salud dental, principalmente entre sectores que no acuden de forma regular a consulta.
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