Gran éxito cuarta edición de carrera Corrextumarca

La cuarta edición de la Carrera de las Empresas Corre X Tu Marca 2025 ADERIAC resultó un éxito rotundo, consolidándose como uno de los eventos deportivos corporativos más importantes de San Luis Potosí. Corrextumarca, empresa potosina especializada en eventos empresariales, la competencia reunió a cientos de trabajadores, familias y equipos corporativos bajo el lema: “Más que compañeros, un equipo. Más que una carrera… una experiencia inolvidable”.

En esta edición se registró la participación de más de 50 empresas y más de 2,300 corredores, quienes se dieron cita para fortalecer la unión, el compañerismo y los hábitos saludables dentro del entorno laboral. Al frente de la organización estuvieron Graciela Rangel y Paulina Amaya, quienes se mantuvieron al pie del cañón para garantizar el óptimo desarrollo del evento.

La prueba principal de 6 kilómetros destacó por su competitividad y entusiasmo, dejando como ganador absoluto a José Luis López Ramírez, del equipo Provi, con un tiempo de 19:06, mientras que en la rama femenil la victoria fue para Saira Karina Salas Ríos, del equipo G&W Electric, quien detuvo el cronómetro en 22:05.

El ambiente familiar también tuvo un papel protagónico con las carreras infantiles de convivencia y la tradicional y divertida Carrera de Botargas, que despertó sonrisas y aplausos entre los asistentes. Equipos como Pulso Diario de San Luis, Team Sacar del Centro México S.A. de C.V., Pinturas Sensacolor, Mi Proveedor Industrial, Equipo G&W, Team Astemo San Luis Potosí, Depsa Productos Industriales, entre otros, aportaron colorido, entusiasmo y espíritu competitivo a esta edición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además del enfoque deportivo, el evento reafirmó su compromiso comunitario: una parte de lo recaudado será donada al H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, fortaleciendo así la labor social que distingue a esta carrera.