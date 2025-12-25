Más jóvenes participan en delitos graves: SSPC

El secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, ha confirmado que cada vez son más los adolescentes involucrados en delitos graves en la entidad, un fenómeno que especialistas consideran estructural y no casos aislados.

Actualmente, 17 menores de entre 14 y 17 años cumplen medidas cautelares por delitos que incluyen homicidio, secuestro y participación en grupos criminales con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado se ha consolidado como una estrategia que aprovecha la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.

Según reportes federales, SLP se encuentra entre los 18 estados con mayor incidencia de menores en estas redes, donde al menos tres organizaciones utilizan desde promesas de empleo y dinero fácil hasta intimidación o amenazas para lograr su incorporación.

No todos los casos se dan mediante contacto directo con los grupos criminales. En ocasiones, jóvenes ya integrados en actividades ilícitas invitan a sus amigos o conocidos a participar, creando círculos de influencia que dificultan la detección de estas conductas, resalta.

Juárez Hernández señaló que también se han identificado adolescentes con posesión de drogas y armas, lo que evidencia la gravedad de la situación.

Especialistas apuntan que factores como la falta de oportunidades educativas y laborales, entornos familiares frágiles y la normalización de la violencia son determinantes en este fenómeno. Estas condiciones facilitan que los menores sean percibidos como "recursos" por las organizaciones delictivas, fáciles de manipular y de bajo costo para sus operaciones.

En San Luis Potosí, la participación de adolescentes en delitos graves refleja no solo el avance del crimen organizado, sino también los vacíos en la sociedad, que los dejan expuestos.