Scary Movie 6 domina taquilla con récord mundial de 105,5 mdd

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Después de tres semanas de dominio del terror independiente en la taquilla norteamericana, la parodia de terror "Scary Movie" encabezó la venta de entradas con 55 millones de dólares el fin de semana, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, superando con facilidad a "Masters of the Universe".

En las últimas semanas ha surgido un nuevo orden en las salas de cine, donde el público de la Generación Z ha acudido en masa a ver los éxitos de terror "Obsession" y "Backrooms", ambos realizados por youtubers convertidos en cineastas. Esas películas incluso eclipsaron a "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de The Walt Disney Co.

Este fin de semana, la comedia fue la campeona inesperada. Aunque el género prácticamente se ha dado por muerto en los cines, la sexta "Scary Movie" logró el mejor estreno mundial de la franquicia con 105,5 millones de dólares. La comedia de los hermanos Wayans incluso superó a su principal blanco satírico, la franquicia "Scream". A principios de este año, "Scream 7" debutó con 97 millones de dólares en todo el mundo.

Ambas franquicias son distribuidas por Paramount Pictures, aunque Miramax produjo la nueva "Scary Movie". Coescrita por Marlon, Shawn, Keenan y Craig Wayans, la secuela marca el regreso de los Wayans a la franquicia tras su salida por diferencias creativas después de "Scary Movie 2" de 2001.

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"Este es un estreno extraordinario para una secuela de comedia tan avanzada la serie", aseguró David A. Gross, quien dirige la firma de consultoría cinematográfica FranchiseRe. "Es un enorme repunte después de que el último episodio fracasó en 2013 cuando Anna Faris y Regina Hall fueron excluidas. La cifra del fin de semana triplica el promedio del género".

Las reseñas no fueron buenas (26% de aprobación en Rotten Tomatoes) y las calificaciones del público (una "B" en CinemaScore) fueron regulares. Pero eso no impidió que "Scary Movie", de 30 millones de dólares, dominara a su competencia de presupuestos mucho mayores.

"Masters of the Universe", una aventura de acción de espada y brujería basada en la serie animada de los años 80 y en los juguetes de Mattel, no logró reactivar la franquicia inactiva. El estreno de Amazon MGM, la segunda película de "Masters of the Universe" tras un filme de 1987 con el mismo título, abrió con 29,3 millones de dólares en el mercado doméstico.

"Masters of the Universe", protagonizada por Nicholas Galitzine como He-Man, sumó 25 millones de dólares en el extranjero. Pero para una película que costó casi 200 millones de dólares producir, se necesitaba un estreno mucho más alto para que la rentabilidad pareciera probable.

Es el primer estreno de Mattel Studios desde "Barbie" de 2023. Pero después del extraordinario éxito de 1.450 millones de dólares de esa película, "Masters of the Universe" estará más cerca de un fracaso para la empresa de juguetes.

"Backrooms" de A24, el principal estreno del fin de semana pasado, cayó con fuerza en su segundo fin de semana, bajando 68% hasta 25,9 millones de dólares. Pero "Backrooms", una película de 10 millones de dólares basada en la serie de YouTube del joven de 20 años Kane Parson, sigue siendo un fenómeno que bate récords. Ahora es la película más taquillera de A24 con 212 millones de dólares en todo el mundo, superando a "Marty Supreme".

En un casi empate por el tercer lugar, "Obsession" de Focus Features recaudó 25,6 millones de dólares en su cuarto fin de semana. Eso representó una caída de 7% respecto del fin de semana anterior para la sensación de terror del joven de 26 años Curry Barker. Sin contar la inflación, ninguna película de terror ha tenido jamás un cuarto fin de semana mejor.

"Obsession", sobre un hombre que desea que su amor platónico le corresponda, se hizo por menos de 1 millón de dólares. Ahora ha recaudado 152,1 millones de dólares en el mercado doméstico y 224,8 millones de dólares en todo el mundo, un récord para Focus.

En su tercer fin de semana, "The Mandalorian and Grogu" cayó hasta el sexto lugar con 10 millones de dólares. Incluso fue superada por "The Amazing Digital Circus: The Last Act" de Fathom Entertainment, una combinación de los dos últimos episodios de la serie animada. Recaudó 12,7 millones de dólares.

Otras películas alcanzaron hitos.

La biografía de Michael Jackson de Lionsgate, "Michael", se convirtió en la película más taquillera de la historia del estudio con 898 millones de dólares a nivel global. Eso la coloca por delante, sin contar la inflación, tanto de las entregas más taquilleras de las franquicias "Twilight" y "Hunger Games" del estudio.

Y 2026 obtuvo su primera película de 1.000 millones de dólares: "The Super Mario Galaxy Movie" superó los 1.000 millones de dólares en todo el mundo para Universal.

El fin de semana en general subió un notable 63% frente al mismo fin de semana del año pasado, según la firma Comscore. Las ventas de entradas en lo que va del año han aumentado más de 13%. El próximo fin de semana se estrena "Disclosure Day" de Steven Spielberg.

Top 10 de películas

Estimado de venta en taquillas de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Scary Movie", 55 millones de dólares.

2. "Masters of the Universe", 29,3 millones de dólares.

3. "Backrooms", 25,9 millones de dólares.

4. "Obsession", 25,6 millones de dólares.

5. "The Amazing Digital Circus: The Last Act", 12,7 millones de dólares.

6. "Star Wars: The Mandalorian and Grogu", 10 millones de dólares.

7. "Michael", 7,7 millones de dólares.

8. "The Breadwinner", 3,4 millones de dólares.

9. "Pressure", 3 millones de dólares.

10. "The Devil Wears Prada 2", 2,8 millones de dólares.