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MC presume presencia en todo el estado

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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MC presume presencia en todo el estado
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      Movimiento Ciudadano (MC) reporta presencia organizativa en los 59 municipios de San Luis Potosí, pero todavía trabaja en reforzar su estructura electoral y construir el proyecto de gobierno con el que buscará competir en las próximas elecciones, informó su dirigente estatal, Marco Antonio Gama Basarte. El partido prevé tener lista esta etapa en diciembre.

      "Estamos generando escucha con la ciudadanía para conocer las principales preocupaciones y trasladarlas a un proyecto de gobierno que creo debe asumirse con toda responsabilidad antes de andar, como lo hacen en otros partidos políticos, ya en campaña, ya buscando candidatos sin ni siquiera plantear lo que le ofrecen a las y los ciudadanos", expresó. 

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