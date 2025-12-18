Menores se exponen en distribuidor Juárez

El trabajo infantil a plena luz del día, se registra incluso en sitios tan peligrosos como los alrededores del distribuidor vial Benito Juárez.

Niños que aparentan edades de entre 5 y 6 años de edad piden dinero o hacen malabares frente a los automóviles que esperan en medio del tráfico intenso. Otros hacen el papel de mimos. Mientras, niñas y niños en edad escolar pasan entre los automovilistas y camioneros en espera para que les den una moneda.

A lo largo de la mañana y parte de la tarde, los pequeños que en ocasiones apenas alcanzan las ventanillas de los automóviles, juegan a ganarse la vida.

Mientras tanto, jovencitos que en su apariencia no alcanzarían ni los 15 años de edad, con la cara pintada, hacían algunos actos de mímica, también en espera de la asistencia social de los automovilistas que esperaban los semáforos en luz verde en las vías alimentadoras del anillo central del distribuidor vial.

