logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Menores se exponen en distribuidor Juárez

Hacen malabares, otros actúan como mimos y hay quienes sólo mendigan entre autos

Por Martín Rodríguez

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Menores se exponen en distribuidor Juárez

El trabajo infantil a plena luz del día, se registra incluso en sitios tan peligrosos como los alrededores del distribuidor vial Benito Juárez.

Niños que aparentan edades de entre 5 y 6 años de edad piden dinero o hacen malabares frente a los automóviles que esperan en medio del tráfico intenso. Otros hacen el papel de mimos. Mientras, niñas y niños en edad escolar pasan entre los automovilistas y camioneros en espera para que les den una moneda.

A lo largo de la mañana y parte de la tarde, los pequeños que en ocasiones apenas alcanzan las ventanillas de los automóviles, juegan a ganarse la vida. 

Mientras tanto, jovencitos que en su apariencia no alcanzarían ni los 15 años de edad, con la cara pintada, hacían algunos actos de mímica, también en espera de la asistencia social de los automovilistas que esperaban los semáforos en luz verde en las vías alimentadoras del anillo central del distribuidor vial. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026
    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026

    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026

    SLP

    Redacción

    Además tiene una prospección de 915 millones de pesos de recursos propios para un total de 3 mil 996 millones

    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025
    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

    SLP

    Redacción

    Se entregaron estímulos y reconocimientos por actuaciones, méritos y años de servicio.

    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC
    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

    SLP

    Rubén Pacheco

    En septiembre pasado, pacientes solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del programa

    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones
    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

    SLP

    Redacción

    El Congreso plantea prevención y posible análisis de sanciones por robos y vandalismo en planteles.