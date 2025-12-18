Menores se exponen en distribuidor Juárez
Hacen malabares, otros actúan como mimos y hay quienes sólo mendigan entre autos
El trabajo infantil a plena luz del día, se registra incluso en sitios tan peligrosos como los alrededores del distribuidor vial Benito Juárez.
Niños que aparentan edades de entre 5 y 6 años de edad piden dinero o hacen malabares frente a los automóviles que esperan en medio del tráfico intenso. Otros hacen el papel de mimos. Mientras, niñas y niños en edad escolar pasan entre los automovilistas y camioneros en espera para que les den una moneda.
A lo largo de la mañana y parte de la tarde, los pequeños que en ocasiones apenas alcanzan las ventanillas de los automóviles, juegan a ganarse la vida.
Mientras tanto, jovencitos que en su apariencia no alcanzarían ni los 15 años de edad, con la cara pintada, hacían algunos actos de mímica, también en espera de la asistencia social de los automovilistas que esperaban los semáforos en luz verde en las vías alimentadoras del anillo central del distribuidor vial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026
Redacción
Además tiene una prospección de 915 millones de pesos de recursos propios para un total de 3 mil 996 millones
Reconocen a policías municipales por su labor en 2025
Redacción
Se entregaron estímulos y reconocimientos por actuaciones, méritos y años de servicio.
Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC
Rubén Pacheco
En septiembre pasado, pacientes solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del programa