México carece de infraestructura de transmisión eléctrica

En todo México hay importantes carencias en materia de infraestructura de transmisión de energía eléctrica, porque la generación ni siquiera es un problema y una prueba de ello es la reciente inauguración de la planta de ciclo combinado de Villa de Reyes a manos de la titular de la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró el presidente de la Asociación Potosina de Constructores de Instalaciones Eléctricas, José Martín Roque Martínez.

Dijo que puede haber diferentes plantas que dan cuenta de la ampliación del servicio, no importa si se trata del propio ciclo combinado, de parques eólicos o en su caso fotovoltaicos, porque la inversión ahí está, porque esa generación puede ser inyectada a la subestación de potencia, pero hay un problema para mandarla a la red eléctrica nacional.

Dijo que hay carencias en la infraestructura de transmisión, es decir la que se refiere a las líneas de muy alta tensión de las que van en las carreteras, y de distribución, es decir la que se refiere a la mancha urbana, a las vías rurales y sobre todo a la Zona Industrial.

“Es justo en la transmisión donde estamos batallando, y eso implica que lo visible es la necesidad de reforzar las líneas de cableado, para a su vez hacer más fuertes la transmisión y la distribución de energía”.

Añadió que podrá haber muchos métodos de generación de energía, pero el problema es la transmisión.

Dijo que probablemente haya una solución a corto plazo, si se considera que hay un anuncio reciente para aterrizar una inversión muy fuerte en materia de energía y su distribución.

Agregó que generar energía eléctrica es relativamente sencillo, pero lo que se tiene que hacer es reforzar las líneas de transmisión y distribución, y ya hay planes para que así ocurra.