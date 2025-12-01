Migrantes cargan sus papeles en los calcetines
Aunque hay noticias de solo dos potosinos deportados, paisanos residentes en Estados Unidos deben cargar sus documentos de residencia legal hasta en los calcetines, porque por las reformas legales los detienen hasta porque se les considera sospechosos nada más por su apariencia, advirtió Frank de Ávila, expresidente de la Alianza de Clubes y Organizaciones de Potosinos en Illinois (Acopil).
Explicó que es cierto que hay algunos migrantes de origen latino que están causando problemas porque por ejemplo en Chicago hay muchos asaltos y asesinatos, causados por residentes que provienen de Venezuela y de Centroamérica, lo que podría suponer que se trata de una conspiración de Nicolás Maduro.
Dijo que hace más de una década, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez liberó prisioneros para que cometieran crímenes y se tiene la creencia de que Nicolás Maduro está haciendo lo mismo.
"Es un peligro y un desmadre, que está afectando a los migrantes latinos que son respetuosos, que observan las leyes y que trabajan".
Dijo que el desorden es tal, que hay quienes se cargan su licencia de conducir en los calcetines.
