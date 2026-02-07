logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Mínimas de 3°C en zona centro para este sábado: CEPC

También se prevén temperaturas de hasta 05°C en la zona altiplano

Por Pulso Online

Febrero 07, 2026 09:29 a.m.
A
Mínimas de 3°C en zona centro para este sábado: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico del clima para este sábado en San Luis Potosí.

Indicó que el Frente frío 33 traería lluvias dispersas por la mañana, así como temperaturas máximas de 25ºC en zona centro y de 29° en zona huasteca.

Sin embrago, las temperaturas mínimas de 03° estarán en zona centro y 05° en zona altiplano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Recomendaciones:

- En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

LEA TAMBIÉN

Estalla taller de pirotecnia en Santa María; hay tres heridos

La CEPC reportó el colapso total de un inmueble

- Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mínimas de 3°C en zona centro para este sábado: CEPC
Mínimas de 3°C en zona centro para este sábado: CEPC

Mínimas de 3°C en zona centro para este sábado: CEPC

SLP

Pulso Online

También se prevén temperaturas de hasta 05°C en la zona altiplano

Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia
Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia

Proyecto universitario potosino participará en feria nacional de ciencia

SLP

Redacción

Estudiantes de la UASLP fueron seleccionados para representar a San Luis Potosí en la FEMECI

Es Conagua quien regula los pozos: Darío Fernando Glz.
Es Conagua quien regula los pozos: Darío Fernando Glz.

Es Conagua quien regula los pozos: Darío Fernando Glz.

SLP

Martín Rodríguez

Aplican 300 sanciones por indebido depósito de basura
Aplican 300 sanciones por indebido depósito de basura

Aplican 300 sanciones por indebido depósito de basura

SLP

Rolando Morales

Infracciones fueron para personas que sacan residuos fuera de horario