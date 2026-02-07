Mínimas de 3°C en zona centro para este sábado: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre el pronóstico del clima para este sábado en San Luis Potosí.

Indicó que el Frente frío 33 traería lluvias dispersas por la mañana, así como temperaturas máximas de 25ºC en zona centro y de 29° en zona huasteca.

Sin embrago, las temperaturas mínimas de 03° estarán en zona centro y 05° en zona altiplano.

Recomendaciones:

- En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

- Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.