Reclaman por uso político de apoyos

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Una asamblea informativa convocada por Morena en la comunidad indígena tének de Pequetzén, Tancanhuitz, terminó con reclamos de asistentes por un presunto uso político de programas sociales federales y cuestionamientos sobre la entrega de formatos para recabar firmas, informó el Observatorio Indígena Mesoamericano.

Denuncias sobre promoción partidista en Pequetzén

Según el organismo, durante el encuentro realizado el 19 de julio habitantes denunciaron que funcionarios vinculados con la Secretaría de Bienestar habrían realizado actividades de promoción partidista en Pequetzén y otras comunidades de la zona mediante invitaciones relacionadas con programas sociales.

El Observatorio Indígena Mesoamericano señaló que la reunión formaba parte de las denominadas "asambleas informativas por la soberanía" impulsadas por Morena, mientras comunidades de la Huasteca potosina mantienen movilizaciones contra el fracking. En Tampamolón participan Consejeros Indígenas Nacionales y estatales, así como organizaciones como la Contraloría del Agua, COCIPH y CEDEPAC, en rechazo a esta práctica.

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Inconformidad por formatos para firmas y cierre abrupto

Según los testimonios durante la asamblea, también generó inconformidad la distribución de formatos para registrar firmas. Según la organización, líderes comunitarios pidieron a los asistentes revisar cuidadosamente los documentos antes de proporcionar sus datos, ante la preocupación de que pudieran utilizarse para otros fines.

La inconformidad aumentó cuando los organizadores intentaron continuar el evento con la participación de un grupo musical, lo que provocó reclamos de asistentes que exigían mantener el carácter informativo de la reunión. El Observatorio Indígena Mesoamericano reportó que entre las 10:30 y las 11:20 horas ocurrió un retiro masivo de personas, hasta dejar prácticamente vacío el recinto.