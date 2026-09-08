"Morena puede ganar sin PVEM"

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Morena puede disputar y ganar la gubernatura de San Luis Potosí sin el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó la dirigente estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, quien además adelantó que el partido analiza construir una alianza con el Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza u otras fuerzas políticas rumbo a 2027.

La dirigente morenista dejó así en claro que, al menos desde la estructura estatal, el PVEM no es indispensable para competir por la gubernatura, pese a que ambos partidos mantienen una alianza a nivel nacional. Rodríguez Velázquez sostuvo que Morena tiene condiciones para contender por sí mismo y que existen otras opciones para construir un bloque electoral en la entidad.

En particular, señaló que se han planteado acercamientos con el PT y Nueva Alianza, con lo que Morena comenzaría a delinear una estrategia distinta a la que ha mantenido con el Verde en otros procesos electorales.