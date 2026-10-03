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Morenistas harían precampaña sin separarse de curul

Se apuntan para "coordinaciones" distritales y municipales

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Morenistas harían precampaña sin separarse de curul
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      Sin dejar sus curules, diputados locales de Morena podrán participar en los procesos internos del partido para buscar coordinaciones distritales y municipales rumbo a 2027, mientras algunos integrantes de la bancada ya analizan competir por estos espacios o por alcaldías.

      José Roberto García Castillo, coordinador parlamentario de Morena, analiza participar por una coordinación distrital federal. En tanto, Cuauhtli Badillo Moreno y Emilio Rosas Montiel han mostrado interés por la alcaldía de San Luis Potosí. Nancy Jeanine García Martínez ha expresado su intención de buscar la presidencia municipal de Ciudad Valles.

      La posibilidad de que los legisladores participen sin separarse del cargo fue confirmada por Carlos Arreola Mallol, presidente del Consejo Estatal de Morena en San Luis Potosí, quien explicó que las convocatorias para diputaciones federales ya fueron abiertas y que están por publicarse las correspondientes a las presidencias municipales, procesos que dentro del partido se manejan como coordinaciones distritales y municipales.

      Arreola dijo que una coordinación no implica convertirse directamente en candidato, aunque reconoció que estos procesos pueden representar un posicionamiento político y un nivel de organización que posteriormente favorezcan una candidatura. "Sí significa un gran posicionamiento que muchas veces te genera una popularidad y un nivel de organización suficientemente relevante para alcanzar una candidatura", sostuvo.

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      El propio dirigente estatal no descartó participar en alguna de las convocatorias pendientes. Afirmó que puede inscribirse, recordó que ya fue evaluado mediante encuestas internas y defendió que obtuvo un buen posicionamiento a nivel estatal. Su posible registro, dijo, todavía se encuentra en análisis con el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones.

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