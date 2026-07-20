Morenistas ya hacen actos de precampaña

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Concluido el registro de los ocho perfiles que buscan encabezar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en San Luis Potosí, los aspirantes comenzaron a desplegar recorridos, reuniones y actos de organización política en distintas regiones del estado, en una primera muestra de la disputa interna por posicionarse de cara a la definición de la candidatura de Morena para la gubernatura en 2027.

Uno de los casos más visibles es el del empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, quien formalizó su registro por el Partido del Trabajo. En la sede estatal del PT fueron colocadas lonas con su imagen y mensajes para promover la afiliación al partido, donde además aparece como coordinador de afiliación. A la par, ha difundido recorridos por municipios de la Huasteca, el Altiplano y la Zona Media. En junio pasado también dejó la dirigencia de la asociación civil "Fundación GESA" que fundó, la cual quedó encabezada por su esposa Samantha Portales Acosta.

Otro de los perfiles que incrementó su actividad pública es Carlos Arreola Mallol, quien desde que obtuvo licencia indefinida a su cargo como diputado local ha recorrido diversos municipios participando en asambleas, además de encuentros con militantes para promover el proyecto de la Cuarta Transformación.

La lista de aspirantes también la integran el activista ambiental Aid Ávila Covarrubias; Daniel Montelongo Ortiz, exaspirante independiente a diputado local; la periodista Ana Dora Cabrera Vázquez; Angélica Mendoza Camacho, exdiputada local; así como Montserrat Balcorta Sobrino, defensora de derechos humanos, y José Antonio Lorca Valle, exdiputado local, quienes realizaron su registro de manera virtual.

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