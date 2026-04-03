Morosidad pega a pasivos, dice Interapas

La falta de recursos federales y los adeudos de contribuyentes morosos, entre los que se incluyen algunos del sector público, inciden en los pasivos del Interapas.

Interapas disminuye pasivos 2025 con estrategia financiera

El organismo operador informó que sus adeudos han disminuido en 40.8 millones de pesos gracias a prácticas financieras sanas.

Pulso publicó ayer que en 2025, el pasivo del organismo sumó mil 013 millones de pesos.

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Al respecto, el organismo informó que hace lo necesario para bajar la presión financiera a través de recuperación de cartera vencida y sanciones aplicadas por falta de suministro de agua de la presa El Realito.

Adeudos y compensaciones en revisión

Interapas informó que al mes de marzo han conseguido disminuir pasivos por 40.8 millones de pesos y mantiene la inversión en infraestructura hidráulica y en la rehabilitación de la red de drenaje, como resultado de la estrategia de saneamiento financiero implementado con base en la disciplina y eficiencia en el gasto.

Este avance forma parte de un proceso de reestructura financiera que prioriza el ordenamiento de las finanzas y la optimización de recursos, permitiendo una mejora progresiva en la situación del organismo.

El organismo informó que como prueba de ello, se encuentra el adeudo con la Comisión Estatal del Agua por 189.8 millones de pesos de la tarifa T-3 por entrega de agua de "El Realito", al concretarse las penas convencionales por 152.4 millones de pesos derivadas de las fallas del sistema a favor del organismo, el adeudo habrá de reducirse a 37.4 millones de pesos.

En lo que corresponde al adeudo de 280 millones de pesos por el tratamiento de aguas residuales en tanque "Tenorio", este monto se encuentra en revisión y puede ser sujeto de compensación por un monto de 219.6 millones de pesos, por los conceptos de suministro de agua, drenaje y tratamiento que proporciona el Organismo a diversas dependencias.