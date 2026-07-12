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Reprocha Movimiento C. protección a Ley Serrano

Denuncian que Congreso local no avanza en iniciativas ciudadanas para modificar Ley Serrano.

Por Ana Paula Vázquez

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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Reprocha Movimiento C. protección a Ley Serrano
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      Movimiento Ciudadano acusó al Congreso del Estado de mantener detenidas iniciativas ciudadanas que buscan modificar o derogar la llamada "Ley Serrano", luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunciara una revisión de la reforma al Código Penal relacionada con el uso de inteligencia artificial.

      Movimiento Ciudadano denuncia bloqueo en Congreso

      La presidenta del Consejo Político Estatal de Movimiento Ciudadano, Marvely Costanzo, consideró positiva la decisión del Ejecutivo estatal de revisar dicha legislación, pero señaló que una nueva regulación debe construirse sin ambigüedades y con la participación de ciudadanos, especialistas, academia y distintos sectores, al considerar que el uso de inteligencia artificial ya forma parte de la realidad actual.

      Costanzo cuestionó que propuestas ciudadanas relacionadas con esta reforma no hayan avanzado en el Congreso local. Recordó que organizaciones, ciudadanos y legisladores han presentado iniciativas para derogar o modificar los alcances de los cambios aprobados, entre ellas las promovidas por Artículo 19 y periodistas potosinos, el ciudadano Álvaro Israel Leyva Frías y la diputada de Morena Gabriela López Torres.

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      Marvely Costanzo pide regulación clara y participativa

      "Deberían de estar ya tomando cartas en el asunto porque pareciera que cuando son iniciativas que no están favoreciendo o que no salen precisamente del grupo en el poder, entonces se limita como el paso, ya sean derogaciones o ya sean iniciativas", expresó la dirigente emecista.

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