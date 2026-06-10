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Buscará MC candidatear a Paola Longoria en 2027

Es una de las figuras con posibilidades para futuras contiendas, dijo Marco Gama

Por Ana Paula Vázquez

Junio 10, 2026 12:31 p.m.
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Marco Gama Basarte / Foto: Pulso

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      Movimiento Ciudadano abrió la puerta a una posible candidatura de la diputada federal Paola Longoria rumbo a las elecciones de 2027 y confirmó que sostendrá un acercamiento con ella antes de que concluya junio para dialogar sobre una eventual participación política en San Luis Potosí.

      El coordinador estatal del partido, Marco Gama Basarte, reveló que la legisladora es uno de los perfiles que están siendo considerados por Movimiento Ciudadano y aseguró que cuenta con posibilidades de competir bajo esas siglas. "Sí, por supuesto, tiene posibilidades también de participar", declaró al ser cuestionado sobre el tema.

      Aunque precisó que Longoria no ha manifestado públicamente su intención de buscar una candidatura, adelantó que habrá conversaciones con ella durante las próximas semanas. "A finales de este mes tenemos diálogo con ella", señaló el dirigente estatal, quien agregó que se trata de un perfil que tiene abiertas las puertas del partido.

      La actual diputada federal llegó a la Cámara de Diputados postulada por Movimiento Ciudadano en el proceso electoral de 2024 y desde entonces su nombre ha aparecido de manera recurrente en la discusión política local como una de las figuras con posibilidades de participar en futuras contiendas electorales en San Luis Potosí.

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      Las declaraciones de Gama Basarte ocurren en momentos en que los partidos políticos comienzan a mover sus piezas rumbo a la elección de 2027. Mientras Morena y PAN han iniciado la apertura de espacios para aspirantes, Movimiento Ciudadano confirmó que también prepara la definición de perfiles para los cargos que estarán en disputa en la próxima contienda.

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