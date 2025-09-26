Mudanza a La Pila costaría millones

Aunque no precisó el monto, Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), estimó que la adecuación del edificio que se construyó parcialmente en la delegación de La Pila, para la Fiscalía General del Estado, implicaría un gasto de varios millones de pesos.

Dijo lo anterior luego que Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor, informó que se evalúa reubicar las Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) la de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), la Oficialía Mayor y la Contraloría General a dicho inmueble.

Refirió que, para desarrollar ese proyecto sería necesario estudiar una posible propuesta, porque al final implicará una inversión de varios millones de pesos, a fin de lograr su operatividad.

En entrevista, subrayó que, en su momento la obra resultó con observaciones de los órganos de fiscalización, cuya solventación ya se atendió. “Fue una obra que ya estaba hecha y nosotros llegamos a concluirla”.

“Sí, creo que por ahí se trae el tema de reubicar a varias dependencias, justo en este edificio que es de gobierno. No sé si recuerden que hubo varios saqueos, varios vandalismos”, concluyó.

En la actualidad, el inmueble luce en obra negra aunque ya con el nombre completo de la Fiscalía General del Estado en la entrada e inclusive, detrás de él, se adecúan lotes para su donación dentro del programa estatal “Tu casa, tu apoyo”.