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Mujeres dejan casa por temor a sus parejas

Por Rubén Pacheco

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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Mujeres dejan casa por temor a sus parejas
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      En el momento que se agotan las medidas para garantizar la protección y prevenir feminicidios, es necesario trasladar a las mujeres víctimas y sus hijos a otros estados del país, reveló Elizabeth Rapp Saint Martín, directora general de Otra Oportunidad A.C.

      Explicó que las usuarias que requieren de resguardo en el albergue administrado por la organización no gubernamental (ONG) mantienen su estancia, de acuerdo a la gravedad y análisis de riesgo de cada caso.

      Dijo que en colaboración con asociaciones civiles de otras entidades del país, se establecen vínculos para que las usuarias y sus hijos puedan radicar fuera de San Luis Potosí.

      Reconoció que, si bien los policías pueden tener disposición para brindar custodia a las víctimas, no son suficientes para toda la población que lo requiere, por ende, muchas veces no logran cubrir la protección del  estado.

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      Sentenció que las mujeres no pueden estar libre de peligro de sus agresores, mientras no se judicialicen todas las denuncias penales existentes en la Fiscalía General del Estado (FGE)

      La activista en favor de las mujeres víctimas de violencia, refirió que no basta con resguardarla, sino también brindarles atención integral, a través de capacitaciones para la obtención de ingresos, fortalecimiento emocional en la toma de decisiones, terapias psicológicas y demás actividades complementarias.

      "Dentro del refugio se dan diversos talleres como aquí (Centro de Atención). Tales como agroindustrias, computación, estética y en varias áreas que les permitan a ellas irse certificando con el apoyo del ICAT", concluyó.

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