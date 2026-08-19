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Multas a juzgadores no son recientes: Zarazúa

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Multas a juzgadores no son recientes: Zarazúa
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      Las multas impuestas a quienes participaron en la elección judicial de San Luis Potosí no son recientes ni están pendientes de pago, señaló la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, luego de que trascendiera la sanción de mil 244 pesos con 54 centavos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE).

      Zarazúa Martínez explicó que la sanción se originó porque no notificó con la anticipación requerida sobre un evento al que asistió mientras participaba como candidata. En ese momento, señaló, también continuaba desempeñándose como secretaria de colegiado, por lo que debía combinar sus funciones laborales con las actividades de campaña.

      "Creo que pedían 24 horas antes y no lo hice", reconoció la magistrada, quien aseguró que pagó la multa sin mayores consecuencias. Explicó que el esquema de fiscalización exigía registrar gastos, facturas y eventos, pero consideró que su situación era distinta a la de una candidatura que se dedicara exclusivamente a hacer campaña, pues ella debía mantener simultáneamente sus funciones laborales.

      La sanción de Zarazúa forma parte de un conjunto de 14 multas que suman 73 mil 764 pesos con 28 centavos entre personas que contendieron por cargos del Poder Judicial estatal. La más alta, de 31 mil 905 pesos con 48 centavos, correspondió a Silvia Torres Sánchez; le siguieron Lizet Paola Morales Monter, con 15 mil 47 pesos con 62 centavos, y Jairo Hernández Garibay, con 14 mil 255 pesos con 64 centavos. Sólo Arturo Morales Silva no recibió sanción.

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      La presidenta del STJE también señaló que conoció casos de candidaturas que impugnaron sus multas, algunas de ellas por montos de más de 30 mil pesos. En su caso, dijo, no hubo impugnación porque aceptó la omisión y pagó la sanción desde el año pasado. Las multas fueron aprobadas por el Consejo General del INE el pasado 28 de julio mediante la resolución INE/CG977/2025, como parte de la fiscalización de los informes de gastos de campañas de las candidaturas a juzgadoras.

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