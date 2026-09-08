Municipio no entregó proyecto de luminarias

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí no presentó inicialmente de manera formal ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el proyecto de alumbrado táctico instalado en avenida Venustiano Carranza, a la altura de Plaza de Fundadores, debido a que interpretó que las observaciones hechas en las mesas de trabajo no representaban una negativa definitiva para todas las zonas.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, reconoció que esa interpretación llevó al gobierno municipal a avanzar con la instalación, lo que posteriormente derivó en la colocación de sellos por parte del instituto. Azuara explicó que el Ayuntamiento ya había discutido el proyecto con personal del INAH, pero no había presentado el documento formal para que la dependencia federal emitiera una resolución.

Señaló que el gobierno municipal sí tenía claro que el instituto había rechazado intervenir en algunos puntos, como Hidalgo y Zaragoza, pero consideró que las otras alternativas revisadas en las mesas de trabajo no habían recibido una negativa tajante.

El funcionario reconoció que el error fue no ingresar el proyecto formalmente para obtener una decisión definitiva antes de colocar las estructuras. Actualmente, dijo, se retomarán las mesas de trabajo con representantes del INAH para revisar el proyecto que finalmente fue enviado por oficio y determinar qué puede mantenerse y bajo qué condiciones.

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Sobre las estructuras colocadas en Carranza, Azuara señaló que si el INAH permite su permanencia, no sería necesario modificar la intervención. En caso contrario, el Ayuntamiento tendría que retirarlas y buscar otros puntos donde puedan instalarse, particularmente fuera de las zonas A y B de protección del Centro Histórico.