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Surten drogas en la Central de Abastos

En diez meses, incautan mil 300 dosis; hasta menores venden coca y cristal

Por Rolando Morales

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Surten drogas en la Central de Abastos
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      Un total de 21 personas detenidas y más de mil 300 dosis de droga aseguradas durante los primeros diez meses del año es el saldo de los operativos contra el narcomenudeo en la Central de Abastos de San Luis Potosí.

      Secretaría de Seguridad reporta avances en operativos

      Entre las detenciones, la más reciente está la de un menor de 17 años, a quien le encontraron casi 100 dosis de cristal y cocaína durante el pasado fin de semana, informó Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital.

      El funcionario municipal señaló que las detenciones incluyen a algunas de los principales cabecillas identificados por las autoridades. Villa Gutiérrez aseguró que el reforzamiento de la presencia policial en la zona ha permitido avanzar en las intervenciones contra quienes presuntamente se dedican a la venta y distribución de estas sustancias ilegales.

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      Participación de menores en actividades delictivas

      Al comentar sobre la posible participación de menores de edad en estas actividades, Villa Gutiérrez indicó que el adolescente detenido recientemente es el primero identificado dentro de la célula delictiva intervenida. Hasta ahora, dijo, no se habían registrado detenciones de menores vinculados con ese grupo.

      "Lo que requieren es la venta y distribución de esa droga, sin importarles temas de edades", declaró el secretario al referirse a la posible incorporación de adolescentes a estas actividades.

      Villa Gutiérrez sostuvo que los operativos continuarán en la Central de Abastos.

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