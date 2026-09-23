Necesario informar bien sobre legalidad del aborto

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La falta de información sobre la legalidad del aborto en San Luis Potosí, mantiene a mujeres recurriendo a prácticas clandestinas, reconoció Roxanna Hernández Ramírez, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMU), quien señaló que es necesario reforzar la difusión para evitar riesgos a la salud.

La funcionaria indicó que continúan presentándose casos relacionados con abortos clandestinos e incluso abandono de productos fetales, por lo que esta semana se convocará a una mesa de trabajo con autoridades de la Federación, el IMSS-Bienestar y las colectivas Compas y Marea Verde, que han dado seguimiento a esta problemática.

Hernández Ramírez señaló que uno de los principales pendientes es informar a las mujeres que el aborto ya es legal en San Luis Potosí y que puede practicarse de manera segura en hospitales, con atención médica. Consideró que cuando las mujeres desconocen esta posibilidad pueden recurrir a procedimientos clandestinos que representan un riesgo.

Aunque se planteó la necesidad de reforzar la comunicación en regiones como el Altiplano y la Huasteca, la titular de la Secretaría de las Mujeres sostuvo que el problema de información se presenta en todo el estado, por lo que se buscará ampliar la difusión de los servicios disponibles.

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