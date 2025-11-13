Necesario, unión para renegociar el T-MEC: Juan Carlos Valladares

“Ya hay grupos tanto de la Secretaría de Economía como grupos empresariales y también en el Senado de la República en el proceso para renegociar el Tratado México-Estados Unidos- Canadá (T-MEC) se está buscando la manera de apoyar desde la Cámara de Diputados, y se está tratando de formar un grupo fuerte que entre directo a las negociaciones, se necesita que estemos unidos para llegar a acuerdos de igual a igual”, advirtió el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann.

Sostuvo que la unidad de todos se requiere para negociar con el monstruo que es Estados Unidos, que además es un país todopoderoso y que limita la posibilidad de llegar a acuerdos a la manera deseada por otros países.

Dijo confiar en quienes llevan la batuta en el país para negociar los términos del Tratado de Libre Comercio, pero también que hay confianza en que la revisión del T-MEC saldrá en buenos términos.

Añadió que además se tiene la expectativa de que México seguirá siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, pero también con más ventajas frente a este país.

Consideró que México es un país que puede aprovechar estrategias muy buenas para posicionarse con América del Norte, y se puede aprovechar que para los estadounidenses, México es

muy importante.

Admitió que hay sectores que van a resultar afectados, pero también es posible aprovechar las áreas de oportunidad que pueden ser potencializadas como país, pero los propios legisladores pueden revisar cómo compensar de una u otra manera los pendientes o casos de desventaja.