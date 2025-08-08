Necesitará el nuevo Judicial de 11 mdp

Tan sólo para la conformación de sus nuevos organismos, como el Tribunal de Disciplina, el Poder Judicial del Estado solicitará a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal un recurso extraordinario de 11 millones de pesos, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Arturo Morales Silva.

"En la propuesta que se hace dentro de la iniciativa de reforma, estamos desarrollando las facultades que tendrán los nuevos órganos del Poder Judicial. Particularmente el órgano de Administración y el Tribunal de Disciplina Judicial. Lo que proponemos es desarrollar cada una de las facultades que tendrán estos nuevos órganos, y por supuesto que será necesario un incremento presupuestal", declaró el magistrado.

"Antes de decir cantidades, hay que explicar que habrá nuevos espacios que deberán ser ocupados. Por ejemplo, el Tribunal de Disciplina Judicial es un órgano nuevo, que no teníamos dentro del Poder Judicial y para su instalación, se requiere, desde luego, de un recurso", agregó.

Morales Silva explicó que en la nueva conformación del Supremo Tribunal de Justicia se está eliminando una magistratura. "Todavía hoy, se conforma de 16 magistraturas, pero a partir de septiembre serán 15 magistraturas. Ese espacio pasará a formar parte del Tribunal de Disciplina, pero aquí se necesitarán dos espacios adicionales. Además, se requerirá un espacio físico, mobiliario, equipo, personal de apoyo, etcétera".

"Lo que nosotros vamos a solicitar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado es un recurso extraordinario, para este año, de 11 millones de pesos para conformar los nuevos órganos jurisdiccionales", afirmó.