Negocios del Centro se quedan sin electricidad

Tiendas del Centro Histórico amanecieron sin energía eléctrica porque tronaron dos transformadores. Comerciantes de la vía pública, instalados en la zona de Los Huaracheros, conectan sus extensiones de manera abierta de la red pública y la sobrecarga de consumo eléctrico provoca cortos en diferentes circuitos.

La zona afectada incluye negocios establecidos de ropa de toda la franja de las calles Alhóndiga, Moctezuma, Maclovio Herrera, Tomás Vargas, San Luis, Hidalgo y Guajardo.

De manera paralela, por horas, los comerciantes del mercado Hidalgo se quedaron sin servicios sanitarios, porque la interrupción de la energía eléctrica producto del estallido de los dos transformadores, dejó sin corriente el equipo de bombeo para extraer el agua hacia los tinacos.

En algunos negocios de preparación de alimentos también sufrieron durante la mañana por la falta de agua.

Para el caso de los locales comerciales, sufrieron por la falta de energía en la tienda departamental de la zona, negocios de ropa deportiva, farmacia, una tienda de línea blanca y electrónica, pizzerías, negocios detallistas, de manualidades, tortillería y hasta el alumbrado público.

Los comerciantes establecidos refieren que los vendedores de la vía pública abusan de las conexiones y se meten directamente a las redes tanto de suministro de energía como a los negocios como al tendido de las luminarias.

En esta ocasión, los comerciantes establecidos advierten que no se trata de sabotaje a las redes de energía, sino de la irresponsabilidad para tomar corriente directamente de la red, sin importancia y capacidad de los transformadores.