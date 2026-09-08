Ni sobre cifras hay acuerdo entre unidades de PC

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El incidente registrado durante el partido entre Atlético de San Luis y Chivas por el uso de pirotecnia mantiene versiones distintas sobre el número de personas afectadas. Luego de que aficionados denunciaran lesiones tras el uso de efectos con humo y pirotecnia durante el protocolo previo al encuentro, algunos de los testimonios difundidos señalaron que el número de personas afectadas podría superar las 40.

Los reportes ciudadanos, publicados después del partido, describieron molestias y lesiones entre aficionados que se encontraban en las zonas cercanas al sitio donde fueron utilizados los efectos especiales. Uno de los testimonios incluso mostró lesiones que, según el afectado, fueron provocadas durante el incidente.

Sin embargo, las autoridades han dado cifras diferentes. Protección Civil Municipal informó que seis personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad y cuatro adultos, quienes presentaron quemaduras de primer grado.

La dependencia señaló que todos fueron atendidos en el lugar y que ninguno requirió traslado a un hospital.

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Por su parte, Protección Civil Estatal reportó una cifra menor. Su titular, Nadia Ochoa Limón, señaló que fueron tres personas atendidas, entre ellas dos adolescentes, y aseguró que no presentaron quemaduras, sino que recibieron chispazos en la ropa.

La funcionaria estatal atribuyó el incidente a las ráfagas de viento registradas durante el encuentro y descartó que hubiera existido una omisión por parte de los organizadores.

Las diferencias entre ambos reportes oficiales dejan abierta la pregunta sobre cuántas personas resultaron realmente afectadas y qué tipo de lesiones presentaron.

Mientras las autoridades manejan cifras de tres y seis personas atendidas, respectivamente, los testimonios de aficionados apuntan a un número considerablemente mayor de afectados.

Hasta el cierre de edición, el Atlético de San Luis no había dado a conocer públicamente un reporte propio sobre el incidente.