Niños en prisión enfrentan carencias

En México, 436 niños y niñas viven en prisión con sus madres, expuestos a un estrés tóxico constante en periodos críticos de su desarrollo cerebral; las consecuencias a largo plazo incluyen desórdenes de atención, emocionales y cognitivos, ansiedad, depresión, problemas de salud, bajo coeficiente intelectual, dificultades en lectura y un manejo deficiente de emociones y relaciones sociales.

Solo el 2.3% de los 1,083 lactantes (de 0 a 2 años) conviven con sus madres en prisión; el 47% son cuidados por abuelas y respecto a los servicios para niños en prisión, solo el 13.3% recibe material educativo, el 34% pañales, el 13.3% calzado y el 17.9% artículos de higiene personal.

El problema se acentúa cuando el 61% de las madres ha tenido que pagar para que sus hijos reciban atención médica y el 9.2% por material educativo, a esto se le suma que menos de la mitad tiene acceso a áreas de juego o guarderías, lo que sobrecarga a las madres y limita sus posibilidades de reinserción.

En el Cereso "La Pila" en San Luis Potosí, se albergaban, hasta junio de 2025, a siete menores conviviendo con sus madres, además, se ha registrado el ingreso de una mujer embarazada, dos más que se embarazaron durante su estancia, en total tres embarazos que llegaron a término en el periodo de 2024 a mayo de 2025, y aunque las autoridades afirman que las condiciones son "óptimas" y niegan acusaciones de hostigamiento, estos datos se enmarcan en un sistema que, a nivel nacional, aún lucha por garantizar la dignidad y los derechos de las mujeres en prisión y sus hijos.

Esta declaración oficial contrasta con las experiencias compartidas por activistas, personal de salud y periodistas que han visitado tanto el penal de La Pila como el de Xolol, quienes señalan espacios inadecuados, prisiones diseñadas para hombres, con pocas adaptaciones para madres e hijos; carencias en servicios y recriminalización constante hacia las mujeres privadas de la libertad.