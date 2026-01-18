Niños potosinos, los más afectados por plomo

San Luis Potosí es la segunda entidad con mayor prevalencia de intoxicación infantil con plomo, al registrar un 37 por ciento de menores entre 1 y 14 años padeciendo ese mal, reveló un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Se trata del estudio "intoxicación por plomo en población pediátrica", elaborado por los investigadores del INSP María Téllez, Luis Bautista, Alejandra Cantoral, Netzy Peralta, Luis Figueroa y Belem Trejo y publicado en agosto de 2024.

El documento se basó en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición e incluyó una muestra de casi mil 800 menores.

A nivel nacional, la investigación encontró que la prevalencia de intoxicación nacional fue de 17.2 ciento, equivalente a 1.3 millones de menores de edad, aunque con afectaciones mayores en las infancias de la población indígena, que padecían desnutrición crónica o enfrentaban carencias económicas.

La investigación del INSP detectó que un factor causal de la intoxicación es el uso persistente de barro vidriado en los utensilios de cocina.

Con respecto al estado, el estudio señala que la prevalencia de intoxicación con plomo en el estado es de 37.4 por ciento, la segunda más alta del país, sólo detrás de Puebla, que alcanzó 46.6 por ciento. En tercer sitio se ubica Tlaxcala, con 30.2 por ciento.

El documento de la dependencia federal señala que el dato de los estados con mayor prevalencia "alcanza niveles alarmantes", por lo que llamò a tomar medidas..